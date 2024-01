Sconto 70% per questo MOSTRO di laptop: Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 512GB

Il laptop AWOW da 14”, con lo sconto del 70% su Amazon, è imperdibile. Questo mostro di portatile è dotato di caratteristiche di alta qualità che renderanno la tua esperienza informatica semplicemente straordinaria. In questo momento, puoi portarlo a casa a 269,99€ invece di 899€! Per approfittare di questa assurda occasione, applica il doppio sconto in questo modo:

copia fra gli appunti questo codice ” 88OKWTWY “;

” 88OKWTWY “; attiva il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello ;

; prima di completare l’ordine, applica il codice sconto precedentemente copiato fra gli appunti.

Il cuore di questo PC è il processore Intel Core i5, che offre prestazioni eccezionali e una velocità di clock fino a 4,1 GHz. Con questa potenza di elaborazione, sarai in grado di gestire facilmente qualsiasi attività, che si tratti di multitasking, gaming o editing di contenuti. Non importa quale sia la tua passione, ti supporterà senza problemi.

La memoria non sarà mai un problema grazie ai 16GB di RAM DDR4 inclusi. Questa ampiezza di memoria ti permetterà di eseguire contemporaneamente diverse applicazioni senza rallentamenti o interruzioni. Potrai aprire numerosi programmi, navigare su Internet e lavorare su documenti senza preoccuparti della velocità del tuo laptop.

Con uno spazioso SSD da 512GB, avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per salvare i tuoi file, foto, video e giochi preferiti. Dimentica i tempi di attesa lunghi, grazie a questa soluzione di archiviazione veloce che ti consente di accedere ai tuoi dati in modo rapido ed efficiente.

La qualità dell’immagine non sarà un compromesso grazie al display FHD (Full HD). Questo schermo ad alta risoluzione ti offrirà immagini nitide, dettagliate e colori vibranti per una visione ottimale dei tuoi contenuti preferiti. Sia che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti grafici, ti immergerai in un’esperienza visiva coinvolgente.

Il computer è dotato del sistema operativo Windows 11, che ti offre un’interfaccia intuitiva e familiare per lavorare e navigare senza problemi. La connettività avanzata è garantita grazie al supporto WiFi e Bluetooth 5.1, che ti consentono di connetterti a Internet e ai dispositivi esterni in modo rapido e stabile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di acquistare un laptop di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Portalo a casa a soli 269,99€ grazie allo sconto del 70% su Amazon:

Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.