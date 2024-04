Sconto 50% per l'interruttore SMART di Shelly: a 9,99€ è DA AVERE (Amazon)

Shelly Plus 1 Mini Gen3 è un innovativo interruttore a relè WiFi che ti permetterà di aggiungere un tocco di intelligenza e automazione alla tua casa. Questo piccolo ma potente dispositivo è progettato per offrirti un controllo remoto e una gestione efficiente dei tuoi elettrodomestici e sistemi domestici. In promozione a metà prezzo su Amazon, puoi portarlo a casa con uno sconto top del 50%: completa al volo il tuo ordine (se non è già finito!) per averlo a 9,99€ appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Nonostante le sue dimensioni compatte, non scende a compromessi in termini di prestazioni. Dotato di un processore Shelly-C38F migliorato e 8 MB di memoria Flash, questo interruttore a relè offre un controllo intelligente e affidabile. Supporta carichi fino a 8A a 240V AC e 5A a 30V DC, rendendolo in grado di gestire una vasta gamma di elettrodomestici e dispositivi per la tua casa.

Progettato per integrarsi perfettamente con il tuo ecosistema smart home. Grazie alla connettività WiFi e Bluetooth, puoi controllare e automatizzare facilmente i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo tramite l’app Shelly Smart Control. Inoltre, il dispositivo è compatibile con i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Home, consentendoti di gestire i tuoi dispositivi con semplici comandi vocali.

L’installazione è estremamente semplice e flessibile. Può essere montato direttamente dietro le prese a muro o integrato in elettrodomestici e apparecchi, senza la necessità di un hub aggiuntivo. I connettori robusti e il design compatto lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle luci agli elettrodomestici, dalle tapparelle ai sistemi di irrigazione.

Ti consente di automatizzare e ottimizzare i tuoi dispositivi elettrici per risparmiare energia e ridurre i costi. Grazie alla programmazione avanzata e agli algoritmi intelligenti, il dispositivo può monitorare i consumi e attivare o disattivare automaticamente i carichi in base alle tue esigenze, contribuendo a un utilizzo più efficiente dell’energia.

Shelly Plus 1 Mini Gen3 diventa il vero cuore intelligente della tua casa. Grazie alle sue prestazioni elevate, alla connettività avanzata e alla versatilità di installazione, questo piccolo ma potente interruttore a relè ti permetterà di trasformare la tua abitazione in un ambiente smart e automatizzato, offrendo un maggiore comfort, efficienza energetica e controllo remoto dei tuoi dispositivi. Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a metà prezzo da Amazon. Lo porti a casa a 9,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.