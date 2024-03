Sconto 50% e prezzo SHOCK: 19€ per questo smartwatch che è un PC da polso

Uno smartwatch bello, dotato di gigantesco display e ricchissimo di funzionalità. In promozione su Amazon, puoi ottenerlo con uno sconto del 50%. Per portarlo a casa a 19,99€ appena, basta spuntare il coupon in pagina e completare al volo il tuo ordine. Arriva in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma fai in fretta: si tratta di una occasione a tempo limitatissimo.

Non è solo un accessorio elegante, ma è anche un vero e proprio PC da polso, che ti offre una serie di funzionalità allettanti. Dotato di un ampio schermo HD da 1.95 pollici, ti offre una visualizzazione chiara e nitida di tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la sua capacità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Non dovrai più tirare fuori il telefono dalla tasca o dalla borsa, basta alzare il polso e rispondere comodamente dal tuo wearable. È perfetto per le persone sempre in movimento o per quelle situazioni in cui non puoi avere il telefono a portata di mano.

Ancora, è anche dotato di un cardiofrequenzimetro e un sensore SpO2, che ti permettono di monitorare il tuo battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue in modo preciso e affidabile. Sarai sempre consapevole del tuo stato di salute e potrai prenderti cura di te stesso in modo ottimale.

Inoltre, è un perfetto compagno di allenamento. Con oltre 100 modalità sportive preimpostate, potrai monitorare le tue attività fisiche, tenere traccia dei passi, delle calorie bruciate e molto altro ancora. È resistente all’acqua IP67, quindi puoi indossarlo anche durante le attività sportive all’aperto o sotto la doccia senza preoccupazioni.

Compatibile con i dispositivi Android e iOS, questo smartwatch si sincronizza facilmente con il tuo smartphone, consentendoti di ricevere notifiche, controllare le tue app preferite, gestire la musica e molto altro ancora, tutto dal tuo polso. Non perdere l’opportunità di averlo a 19,99€ appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine. Lo prendi con sconto del 50% e lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.