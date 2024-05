Huawei Watch GT 4 in offerta a 219 euro + extra sconto del 10% a carrello

L’iconico smartwatch Huawei Watch GT 4 è in offerta a 219 euro sullo store ufficiale Huawei, nell’ambito della Flash sale HEALTH WEEK. La promozione termina fra cinque giorni. In più, fino al 3 giugno è possibile ottenere un extra sconto a carrello del 10% aggiungendo il codice ASALUTE. Tante le colorazioni disponibili, tra cui anche la nuova Green Emerald, senza dimenticare che è possibile scegliere il pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna.

Design iconico, durata della batteria fino a una settimana, allenamento scientifico e compatibilità con iOS e Android: sono tanti i punti di forza del nuovo Watch GT 4 di Huawei, a cui si sommano la precisione del monitoraggio della salute e l’assistente intelligente integrato.

Huawei Watch GT 4 in offerta a meno di 200 euro sullo store Huawei

Il design di Watch GT 4 colpisce da subito, grazie all’innovativa forma ottogonale del quadrante. Ma non è l’unica sorpresa: a questa si aggiunge la lunetta incastonata, che brilla sia di notte che di giorno.

Così come le precedenti versioni, il nuovo smartwatch di Huawei appartenente alla serie GT si conferma un indossabile che rende il meglio di sé con il monitoraggio del benessere e dell’attività fisica praticata giorno per giorno dai possessori del telefono. Uno dei suoi fiori all’occhiello è la nuova app Rimani in forma, con cui si possono monitorare metriche avanzate come calorie a riposo o attive, apporto calorico in tempo reale ed eventuale deficit calorico.

La nuova promozione in corso sullo store ufficiale consente di acquistare il Huawei Watch GT 4 a meno di 200 euro: al prezzo scontato di 219 euro bisogna infatti sottrarre il 10% riconosciuto con il codice ASALUTE, che taglia il prezzo di ulteriori 21,9 euro, fino a un prezzo finale di 197 euro. Confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite e che grazie a Klarna si può dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero.