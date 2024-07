Sconti di fuoco Acer: risparmia fino al 30% su PC e tablet

C’è una nuova offerta sul sito ufficiale di Acer: grazie alla promozione Sconti di Fuoco, è possibile risparmiare fino al 30% su un’ampia selezione di PC, computer desktop e tablet. Le offerte sono valide fino al 12 agosto, anche se lo store del colosso asiatico ci tiene a precisare che la validità dello sconto potrebbe terminare prima qualora i pezzi disponibili di questo o quell’altro modello prodotto in vendita finiscano. Inoltre, aggiungiamo che tutti gli articoli beneficiano della consegna gratuita. Su questa pagina del sito ufficiale trovate tutte le offerte in corso.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato una selezione di cinque offerte della promo Sconti di Fuoco, trovando articoli con sconti che toccano perfino il 40% (contro il 30% indicato da Acer). Ricordiamo infine che è possibile beneficiare del pagamento dilazionato in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Le migliori offerte della promozione Sconti di fuoco Acer

