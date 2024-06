Scegli NordVPN: privacy, ottimizzazione e antivirus all-in-one

Cerchi la soluzione perfetta per mettere in sicurezza tutti i tuoi dispositivi, migliorare la qualità della tua connessione e proteggerti da curiosi e minacce del web? La soluzione perfetta per te si chiama NordVPN, la scelta perfetta per avere un’app all-in-one in grado di fornirti con un solo abbonamento privacy, ottimizzazione e antivirus. Attivala subito in offerta speciale! Oltre a un potente sconto ricevi in regalo 3 mesi extra di tutte le sue funzionalità.

Questa VPN è perfetta perché integra tutto quello di cui hai bisogno per metterti al sicuro da tracker e virus malevoli. Infatti, inclusa nell’applicazione multi-device, trovi Threat Protection, una funzionalità che include ben tre soluzioni dedicate alla sicurezza e all’ottimizzazione dei tuoi dispositivi:

anti-malware in grado di bloccare qualsiasi minaccia reale o presunta che potrebbe infettare i tuoi dispositivi;

in grado di bloccare qualsiasi minaccia reale o presunta che potrebbe infettare i tuoi dispositivi; anti-tracker in grado di fermare ed eludere qualsiasi tecnica di monitoraggio online da parte di aziende e/o cybercriminali;

in grado di fermare ed eludere qualsiasi tecnica di monitoraggio online da parte di aziende e/o cybercriminali; ad-blocker in grado di nascondere annunci pubblicitari, pop-up e banner su pagine web e in app.

NordVPN è privacy e ottimizzazione

Con NordVPN installata sui tuoi dispositivi puoi dormire sonni tranquilli. Attivala subito in offerta speciale! Grazie ai suoi sistemi avanzati ottieni il massimo dai tuoi device e dalla tua connessione dati. Ecco le sue altre due funzioni una volta in funzione:

privacy tramite oltre 6100 server di proprietà che forniscono indirizzo IP e posizione virtuale differenti da quelli reali;

tramite oltre 6100 server di proprietà che forniscono indirizzo IP e posizione virtuale differenti da quelli reali; ottimizzazione attraverso una larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server attivi.

Il vantaggio è che NordVPN mette a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni grazie alla quale, nel caso non fossi soddisfatto del servizio, puoi richiedere la restituzione del costo totale dell’abbonamento con relativo annullamento. Tuttavia siamo convinti che ti troverai davvero molto bene. Infatti, nel caso di difficoltà, un team di assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ti aiuterà a risolvere qualsiasi problema.