Scegli Carta Veritas MasterCard: 120000€ di limite senza banca

Spendi i tuoi soldi in piena libertà e in totale sicurezza con la Carta Veritas MasterCard. Puoi scegliere la soluzione MasterCard Gold o Black. Iscriviti online in meno di 5 minuti! Per te subito fino a 120000 euro di limite di spesa, senza bisogno di collegarla alla tua banca. Infatti, la sfrutti come una normalissima ricaricabile. Solo che puoi ricaricarla come preferisci: tramite bonifico, con la carta o depositando i tuoi contanti.

Il vantaggio è che con questa soluzione non hai alcuno scoperto, nessuna sorpresa. Infatti, puoi spendere solo i soldi disponibili sulla carta. Perciò hai zero rischi di superare il budget o di avere addebiti aggiuntivi. Questa carta ha anche una garanzia di sicurezza e riservatezza. Le tue spese sono disponibili solo sul tuo conto Veritas. Nessun collegamento al tuo conto bancario e nessuna corrispondenza a domicilio. Tutto è consultabile solamente tramite l’app nativa.

Carta Veritas MasterCard: la scelta ideale per le tue spese

Scegli Carta Veritas MasterCard. Si tratta della soluzione ideale per le tue spese personali. Acquista online e nei negozi fisici in totale discrezione. Puoi utilizzarla per shopping online, prenotazione di viaggi, noleggio auto, siti di incontri, abbonamenti streaming, scommesse sportive, giochi online, casinò, trading, crowdfunding e siti per adulti. Inclusa con la carta MasterCard Gold o Black hai:

conto corrente e IBAN dedicato ;

; carta fisica e virtuale;

consegna gratuita direttamente a casa tua;

direttamente a casa tua; ricarica tramite bonifico, carta di credito e contanti;

fino a 67000 euro di deposito contanti all’anno;

offerte e promozioni esclusive;

esclusive; trasferimento istantaneo gratuito tra conti Veritas.

La ottieni in meno di 5 minuti inserendo le tue informazioni online tramite il modulo di iscrizione con le informazioni richieste. Oltre al tuo nome e cognome, puoi personalizzare la tua carta con un testo a tua scelta, che può essere uno slogan o una frase che ami, gratuitamente. Ricevi la tua MasterCard direttamente a casa tua con la formula che si adatta meglio alle tue esigenze.

