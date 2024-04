SBLOCCA lo sconto su Roborock Q7 MAX: lava e asciuga (ultime ORE)

Hai ancora a disposizione alcune ore per portare a casa un aiutante con i fiocchi. Non un prodotto qualunque ma un robot dalla R maiuscola perché rende i pavimenti di casa lucenti con una sola passata. Lui aspira e lava in modo magistrale muovendosi senza intoppi per casa. Di che modello sto parlando? Naturalmente di Roborock Q7 Max.

Su eBay è attivo il codice “XIAOMIDAYS24” che ti fa risparmiare una cinquantina di euro all’istante. Scadrà questa sera quindi non perdere tempo. Se sei interessato, diventa tuo a soli 322,15€ e puoi pagare con le 3 rate PayPal. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Roborock Q7 Max, il robot che fa la differenza

Un modello estremamente intelligente non solo per connettività ma per tecnologie che sono integrate al suo interno. Si collega al tuo smartphone tramite app e ti mette a disposizione una mappa che è stata rilevata con LiDAR per non ignorare neanche un dettaglio in casa tua. In questo modo scegliere come e dove pulire diventa una passeggiata.

Roborock Q7 Max ha delle dimensioni create ad hoc per muoversi senza intoppi e raggiungere tutte le zone, finanche sotto i mobili. La potenza d’aspirazione di 4200pa non gli fa temere alcun genere di sporco e la nuova spazzola in gomma si rivela vincente anche sui tappeti.

Se hai animali, i peli non rimangono incastrati ma anzi, vengono aspirati subito.

Ovviamente il robot può anche lavare i pavimenti se gli monti il pannetto in microfibra. Laddove tu sia interessato, puoi aggiungere la stazione dove si svuota e si ricarica in automatico. Per come arriva a casa ossia con la sua basetta, invece, ti offre 180 minuti di autonomia.

Ps: è compatibile con gli assistenti vocali.

Non sprecare questa possibilità ma anzi, approfitta del codice XIAOMIIDAYS24 su eBay e acquista il tuo Robot 2 in 1 a soli 322,15€ con un click.

