Solo 145€ per questo robot 3-in-1 in SUPER offerta: spazza, aspira e lava i pavimenti

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lubluelu SL60D è un’ottima soluzione per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Contraddistinto da un prezzo estremamente competitivo, questo robot non si limita ad aspirare con precisione raggiungendo anche gli angoli più difficili, ma anche un ottima funzione di lavaggio dei pavimenti in grado di pulire anche lo sporco più ostinato.

Equipaggiato con una potenza di aspirazione da 4000pa, questo dispositivo promette una pulizia efficace e potente, ideale per rimuovere sporco e polvere in modo efficiente su varie superfici.

Caratterizzato da un sistema avanzato di navigazione LDS9.0 LiDAR con un algoritmo SLAM e chip quad-core RK3308, il SL60D è progettato per mappare l’ambiente domestico con estrema precisione, facilitando una pulizia ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità grazie ai suoi 22 sensori di precisione. La capacità di memorizzare fino a 5 mappe differenti lo rende particolarmente adatto per case a più piani, garantendo una copertura dettagliata fino a 100㎡ per ogni mappa.

La versatilità del SL60D si estende anche alla sua funzionalità 3-in-1, che include spazzare, aspirare e lavare, accompagnata da tre livelli di controllo dell’acqua per adattarsi a diversi tipi di pavimenti.

L’SL60D facilita le operazioni grazie a una serie di caratteristiche intuitive come la pulizia continua del punto di rottura, che permette al robot di ricaricarsi automaticamente e riprendere la pulizia dal punto in cui si era interrotto. La personalizzazione attraverso l’app Smartlife consente agli utenti di impostare diverse modalità di pulizia, come la pulizia zonata o a spot, e gestire la programmazione del dispositivo per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza della pulizia.

