Robot aspira e lava Smart 3 in 1: IMPERDIBILE a questo prezzo (-27%)

Vorresti un elettrodomestico che possa aiutarti nella pulizia di pavimenti di casa tua e chi ti faccia risparmiare tempo? Sei stanca di utilizzare pesanti aspirapolvere con fili che si aggrovigliano ovunque? Bene, in tal caso, non puoi perdere questa occasione: acquista subito questo robot aspira e lava smart 3 in 1, oggi in offerta al prezzo di soli 189,99 euro invece di 259 euro.

Ebbene si, grazie allo sconto folle del 27%, questo potente robot aspirapolvere sarà tuo al prezzo così conveniente. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, oltre ad avere spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, oggi avrai la possibilità di acquistare subito questo eccezionale prodotto e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Questo potente robot aspirapolvere G20 è caratterizzato dalla presenza di un contenitore per la polvere separato da 450 ml e un serbatoio dell’acqua da 250 ml. Dunque, avrai la possibilità di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente. Insomma, un aiuto validissimo per la pulizia dei tuoi pavimenti.

Con un motore eccellente in grado di raggiungere una super potenza di aspirazione di 4000Pa, potrai finalmente eliminare ogni tipo di sporco e detriti dal pavimento. Perfetto per tutte le tipologie di superfici e anche per i tappeti. La batteria a lunga durata, ti permetterà di utilizzare questo robot per ben 150 minuti e, una volta scarico, tornerà automaticamente in carica.

Provvisto della tecnologia di navigazione giroscopica intelligente e pianificazione di pulizia, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potente robot aspira e lava smart 3 in 1 in sconto del 27%. Affrettati, cosa aspetti ancora?