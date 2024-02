Sanremo 2024: pagelle e curiosità con Alexa ed Amazon Music

Si avvicina la serata finale del Festival di Sanremo 2024: chi si aggiudicherà la vittoria nella 74° edizione di questo evento musicale italiano che, nonostante le critiche, continua a macinare ascolti incredibili?

Finora, sembra che gli appassionati della popolare kermesse che utilizzano abitualmente Alexa ed Amazon Music abbiano delle preferenze ben definite.

Alexa e Sanremo 2024: una combo perfetta

Tra gli artisti più richiesti su Amazon Music tramite Alexa, sin dalla prima puntata di Sanremo 2024, troviamo in vetta Annalisa con il brano “Sinceramente”. Il secondo posto se lo aggiudica la figlia d’arte (ed ex concorrente di “Amici”) Angelina Mango con “La noia”, seguita in terza posizione da Loredana Bertè con “Pazza”.

In attesa della serata finale, gli utenti possono continuare a chiedere ad Alexa di fornire valutazioni su cantanti, presentatori ed ospiti (Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo), commentare e votare canzoni, look o momenti trash come il chiacchieratissimo “Ballo del qua qua” che ha coinvolto John Travolta, Fiorello ed Amadeus, ormai nell’olimpo del trash televisivo (Alexa, apri il sondaggio su Sanremo) e tante altre chicche (Alexa, canta la canzone di Sanremo).

Per utilizzare al meglio Amazon Music con Alexa, vi ricordiamo che attualmente il nuovo Echo Show 8, così come tantissimi altri prodotti della linea Echo, è disponibile ad un prezzo imperdibile: goditi il meglio del Festival di Sanremo 2024 con il giusto pizzico di ironia e curiosità.

