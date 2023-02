Sanremo 2023: dove vedere la replica della prima serata

Dobbiamo ammettere che una prima serata così al Festival di Sanremo 2023 non ce la saremmo mai aspettata. Tanti ospiti, ricche novità e anche un po’ di polemica. Abbiamo ancora in mente le immagini di un Blanco furioso distruggere i fiori sul palco perché non riusciva a sentire la sua voce.

Se ti sei perso la serata del debutto di questa settantatreesima edizione non ti preoccupare. Esiste un modo molto pratico per poter vedere la replica della puntata. Trovi il video completo su Rai Play, la piattaforma di streaming live e on demand di “Mamma Rai”.

Per prima cosa devi scaricare l’app sul tuo dispositivo. È disponibile per smartphone, tablet, computer e anche smart TV. Una volta installata, registrati con un account valido. Scegli una email attiva e una password sicura che ti serviranno per accedere alla piattaforma.

Fatto questo non ti resta che effettuare l’accesso con le credenziali scelte. Ti comparirà un menù molto chiaro. I contenuti di questa edizione del Festival attualmente li trovi in Home Page. Altrimenti puoi selezionare la voce “Catalogo“, poi “Programmi” e nella barra di ricerca digitare “Festival di Sanremo 2023“.

Sanremo 2023: guarda la replica della prima serata anche se sei all’estero

All’estero vale la stessa cosa. Per vedere la replica della prima serata del Festival di Sanremo 2023 devi installare sul tuo dispositivo Rai Play. Tuttavia non ti basterà perché trovandoti fuori dall’Italia le restrizioni geografiche ti impediranno il normale accesso.

Per questo ti consigliamo di attivare NordVPN. La sua app – compatibile con tutti i sistemi operativi – è semplice e immediata. Installala, accedi per attivarla e seleziona un server italiano. In questo modo, cambiando la tua posizione virtuale, aggirerai tutte le censure.

Si tratta di un metodo efficace e legale per poter rivedere la prima serata del Festival della Canzone Italiana se per qualsiasi motivo te la sei persa. Addirittura NordVPN migliorerà la tua connessione dati rendendola più stabile e veloce, offrendoti uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.