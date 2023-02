Sanremo 2023: come seguire la terza serata in streaming dall'estero

Questa sera, alle ore 20:35 circa, inizierà la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo la furia di Blanco che, durante la prima serata non sentendo la sua voce negli auricolari ha deciso di devastare il palco, chissà quante altre sorprese possiamo aspettarci.

Come per le precedenti serate, il Festival della Canzone Italiana sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Rai 1 al tasto 1 del telecomando. In streaming può essere seguito anche grazie da Rai Play, l’app dell’emittente pubblica, che contiene tutti le programmazioni live e on demand.

Se ti sei perso la sfuriata di Blanco puoi sempre rivederla su Rai Play. Qualora tu ti trovassi all’estero, per ottenere una connessione senza limiti né censure, ti consigliamo di attivare sui tuoi dispositivi NordVPN. Questa VPN è in grado di aggirare le restrizioni geografiche che ti impediscono l’accesso a questa piattaforma.

Cambiando posizione virtuale, scegliendo quindi un server italiano, non solo rendi più sicuro il tuo streaming, ma permetti anche al tuo dispositivo di accedere a Rai Play nonostante ti trovi fisicamente fuori dall’Italia. Un’ottima soluzione per non perderti in diretta il Festival di Sanremo 2023.

Sanremo 2023: tutte le novità della terza serata

Concentriamoci ora su tutte le novità della terza serata in programma per il Festival di Sanremo 2023. Alla sua settantatreesima edizione, da quell’ormai lontano debutto nel 1951, ora il Festival della Canzone Italiana si ritrova rinnovato e capace di combattere contro qualunque stereotipo e forma di razzismo.

Non a caso, per questa serata è stata scelta Paola Ogechi Egonu, pallavolista italiana ora opposto del VakifBank. Oltre a lei, che affiancherà Amadeus nella conduzione, ci saranno anche dei super ospiti molto attesi. Stiamo parlando dei Maneskin, di Tom Morello e di Peppino Di Capri.

Durante la terza serata verranno interpretate di nuovo tutte le canzoni in gara per il titolo. In questo modo il pubblico potrà partecipare al televoto ed esprimere il suo favore sostenendo il cantante o la canzone preferita. Ecco tutti i cantanti in gara e le relative canzoni:

Giorgia: Parole dette male Articolo 31: Un bel viaggio Elodie: Due Colapesce Dimartino: Splash Ariete: Mare di guai Modà: Lasciami Mara Sattei: Duemilaminuti Leo Gassmann: Terzo cuore I cugini di Campagna: Lettera 22 Mr. Rain: Supereroi Marco Mengoni: Due vite Anna Oxa: Sali (Canto dell’anima) Lazza: Cenere Tananai: Tango Paola e Chiara: Furore LDA: Se poi domani Madame: Il bene nel male Gianluca Grignani: Quando ti manca il fiato Rosa Chemical: Made in Italy Coma Cose: L’addio Levante: Vivo Ultimo: Alba Will: Stupido Gianmaria: Mostro Olly: Polvere Colla Zio: Non mi va Shari: Egoista Sethu: Cause Perse

