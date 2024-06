Sand Land: il gioco dell'aurore di Dragon Ball è scontato del -30% su Amazon!

Akira Toriyama, celebre creatore di Dragon Ball, è un fumettista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del manga. Tra le sue opere più apprezzate, spicca Sand Land, un manga che ha recentemente trovato nuova vita in un videogioco. E nonostante sia uscito davvero da pochissimo, è già disponibile un incredibile sconto su Amazon. Dagli originali 69,99€, potrai avere la versione PS5 a soli 39,90€!

Tutte le caratteristiche di Sand Land per PS5

In questo nuovissimo titolo vestirai i panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni, e guiderai un gruppo di eroi improbabili attraverso un vasto deserto. La tua missione sarà quella di combattere contro nemici bizzarri e ad affrontare sfide impegnative, sfruttando le abilità di ciascun membro del tuo gruppo, con un combat-system davvero frenetico.

Oltre agli scontri mozzafiato, Sand Land ti offre un’esperienza basata sulla costruzione di carri armati e altri veicoli da pilotare nelle vaste lande desolate, utilizzando la tua creatività per progettare mezzi di trasporto unici fuori di testa. Ma non finisce qui: potrai anche costruire e sviluppare la tua base operativa, trasformandola in una fiorente città che funge da baluardo contro le insidie del deserto.

Durante il tuo viaggio incontrerai una serie di personaggi che, se hai già letto il manga, non tarderai a riconoscere! Questo perché, ovviamente, il gioco riprende lo stile artistico iconico di Toriyama, il maestro del manga dietro a capolavori come Dragon Ball e Dr. Slump.

Vivi un’avventura tutta nuova, scoprendo cosa si cela dietro un’opera che non ha mai avuto la fama che merita. Prendi al volo la tua copia di Sand Land per PS5 a un prezzo di appena 39,90€!