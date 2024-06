Samsung TV Neo QLED 8K: quasi 1.000€ di risparmio sul sito ufficiale

Il nuovo Samsung TV Neo QLED 8K è tra le promozioni esclusive del sito ufficiale Samsung.com. Grazie all’offerta in corso, infatti, permette di ottenere fino a 500 euro di sconto dando in permuta il vecchio televisore e fino a 436,97 euro di pacchetto premio con Made for Italy, per un risparmio dunque di quasi 1.000 euro.

Come ottenere un risparmio di quasi 1.000 euro sui Samsung TV Neo QLED 8K

Il risparmio maggiore con la promozione Trade up, pari a 500 euro, lo si ottiene con il modello Neo QLED 8K da 65 pollici con il processore NQ8 AI Gen3: di listino costa 5.499 euro, con la permuta del vecchio TV l’importo finale diventa 4.999 euro. L’altro modello Neo QLED 8K, dotato di processore NQ8 AI Gen2, costa 3.798,99 euro: grazie allo sconto di 300 euro (promo Trade up), lo si può acquistare al prezzo scontato di 3.498,99 euro.

Per quanto riguarda invece il pacchetto premio con Made for Italy, abbiamo detto che il suo valore è pari a 436,97 euro. Questo importo non è da considerarsi un ulteriore sconto sul prezzo dei TV Neo QLED 8K di Samsung, ma è il valore complessivo appunto del premio offerto dal colosso coreano per gli utenti che acquisteranno il nuovo televisore.

Il pacchetto premio è composto da:

12 mesi di Infinity+ (valore pari a 79 euro)

10 film di Rakuten TV (valore pari a 59,90 euro)

1 mese di Xbox Pass (valore pari a 14,99 euro)

25% di sconto su Philips HUE (valore pari a 73,20 euro)

12 mesi di abbonamento a Buddyfit (valore pari a 179,88 euro)

1 voucher TheFork (valore pari a 30 euro)

Confermiamo infine che la promo Trade up scade lunedì 17 giugno, invece la promozione Made for Italy termina il prossimo 30 giugno. Per maggiori informazioni sui televisori 8K protagonisti dell’offerta, vai alla pagina dedicata del sito Samsung.com.