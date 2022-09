Samsung TV Crystal 55": porta il cinema a casa con pochi euro, su eBay

L’arrivo del nuovo digitale terrestre potrebbe non essere così male. Hai un’occasione in più per acquistare un nuovo televisore super tecnologico. E cosa c’è di meglio se non questo Samsung TV Crystal 55″ UHD? Porti il cinema a casa tua risparmiando.

Infatti, grazie a eBay, applicando il Codice Coupon “SETT22” abbatti il prezzo già scontato di questa meravigliosa Smart TV. Acquistala a soli 602,99 euro, invece di 749,99 euro. Stiamo parlando di un display da 55 pollici! Sarai immerso completamente nella scena.

Amplia la tua esperienza smart in 4K. Affidati a chi di immagini ne sa qualcosa. Samsung è un vero portento quando si tratta di schermi. E il Crystal UHD 4K è un vero e proprio gioiello tutto da ammirare. Ti travolgerà con i suoi colori brillanti.

Samsung TV Crystal 55″: prezzo basso e rate a tasso zero

Con eBay non solo puoi risparmiare, ma anche rateizzare i tuoi acquisti. Metti nel carrello Samsung TV Crystal 55″ a soli 602,99 euro, invece di 749,99 euro. Selezionando PayPal come metodo di pagamento dividi l’importo in 3 comode rate a tasso zero.

Lasciati ammaliare dalla tecnologia PurColor, innovativa per le smart TV. La gamma di colori è così vasta da regalarti immagini dalla qualità eccezionale per un’esperienza visiva immersiva. Tutto questo senza distrazioni grazie al design boundless su 3 lati. Ciò vuol dire che non sarai disturbato dalle cornici.

Diventa completamente smart collegando il tuo smartphone o tablet con un tocco. Potrai visualizzare sull’ampio schermo da 55 pollici film, videoclip o immagini trasmesse direttamente dal tuo device mobile. Inoltre, il televisore riconosce il cellulare e avvia automaticamente il mirroring.

Entra nel mondo gratuito di Samsung TV Plus con tantissimi contenuti in streaming. Potrai scegliere tra un’ampia offerta di titoli tra cui film, serie TV e docuserie anche di tendenza. E con la risoluzione 4K UHD tutto sarà così perfetto da sembrare reale.

Non perdere questa occasione unica. Porta a casa il cinema con Samsung TV Crystal 55″ a soli 602,99 euro, invece di 749,99 euro. Ma ricordati che per ottenere questo prezzo speciale devi inserire il Codice Coupon di eBay “SETT22“.

