Samsung tortura i suoi Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 per testarne la resistenza

Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 sono i primi smartphone pieghevoli al mondo con un design resistente all'acqua. Entrambi i dispositivi sono dotati di cerniere più robuste e durevoli, oltre che di un telaio in alluminio Armor. L'azienda sudcoreana vuole assicurarsi che i dubbi relativi alla resistenza non ostacolino i consumatori che stanno pianificando l'acquisto di uno tra i nuovi modelli della serie Galaxy Z.

Prova di forza per Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3

Proprio oggi, Samsung ha pubblicato un nuovo video che mostra una serie di test effettuati sui suoi recenti foldable, allo scopo di valutarne la durata nel lungo periodo. Il produttore ha sottolineato la necessità di sviluppare nuove metodologie per testare i dispositivi pieghevoli, dato che al momento non è disponibile alcuna valida alternativa in tal senso.

Il test della camera climatica verifica se i device possano svolgere attività basilari, come la riproduzione di video e la navigazione sul web, in vari contesti ambientali (freddo, secco, caldo e umido).

Il test di resistenza all'acqua analizza invece se Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 siano in grado di resistere all'immersione in acqua, adottando diverse posizioni di piegatura.

Il test di usabilità della S Pen, che prevede il lavoro di una mano robotica, garantisce la durata del digitalizzatore posizionato sotto lo schermo, controllando anche se il pennino funzioni in corrispondenza della piega e lungo i bordi del display pieghevole del Galaxy Z Fold3.

Per assicurarsi poi che i suoi terminali possano “sopravvivere” fino a 200.000 chiusure o aperture (in media, circa 100 al giorno per un massimo di 5 anni), Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 sono stati sottoposti anche ad un test di piegatura dedicato.