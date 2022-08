Samsung taglia la produzione di smartphone a causa della crisi

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che Samsung stia tagliando la produzione di smartphone a causa della crisi del settore della telefonia mobile. Questo mercato infatti, sta subendo una grossa flessione e tutte le aziende pare che stiano subendo le conseguenze dello stallo economico.

Andiamo con ordine: Samsung, il gigante tecnologico sudcoreano, ha ridotto la costruzione dei suoi smartphone in Vietnam per via del calo di domande nel settore della telefonia.

Samsung: produzione a basso regime per la crisi

Il report arriva direttamente dal portale di Reuters che cita fonti interne vicine alla questione. Curioso come questa notizia stia arrivando in un momento in cui i rivenditori e gli store stanno aumentando le scorte in magazzino.

Inoltre, si dice che in America il rallentamnto delle vendite sia stato spaventosamente tragico: gli utenti non sembrano essere intenzionati a spendere come un tempo. Ecco cosa ha detto un lavoratore dei magazzini americani al giornale di Reuters:

Lavoreremo solo tre giorni alla settimana, alcune linee si stanno adattando a una settimana lavorativa di quattro giorni anziché sei prima e, naturalmente, non sono necessari straordinari.

Inoltre pare che lo stabilimento di Thai Nguyen in Vietnam sia stato il più colpito da questi tagli. Pensate che qui la società produce la metà dei suoi dispositivi.

Tuttavia, la compagnia sembra essere comunque ottimista sul proprio futuro; durante la chiamata sugli utili avvenuta pochi giorni fa, ha riferito che le varie interruzioni dell’offerta sono finite; crede che la domanda rimarrà stabile o che, addirittura, sia destinata ad aumentare.

