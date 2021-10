Samsung svela la One UI Book 4 per i suoi PC con Windows 11

Samsung ha appena annunciato la nuova skin One UI Book 4 per laptop con sistema operativo Windows. Vediamo quali sono le novità di questa interfaccia per portatili.

Samsung One UI Book 4: le novità

Google ha annunciato ufficialmente la sua ultima versione del sistema operativo mobile Android ed è iniziato anche il rollout di questo nuovo aggiornamento. Ora è il momento che i produttori di smartphone svelino le loro skin personalizzate per l'interfaccia utente.

Il colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha condiviso oggi un video promozionale relativo alla prossima One UI 4. La versione Beta della skin è già disponibile per alcuni device del marchio e la versione stabile dovrebbe essere disponibile tra un paio di settimane.

Nel video promozionale condiviso dall'azienda, verso la fine, Samsung rivela che ci sarà anche la One UI Book 4 una piattaforma che si rivolge ai laptop. Come dice chiaramente il nome, questa sarà una versione della skin personalizzata per i laptop del brand coreano.

Una volta rilasciato, la One UI Book 4 sarà disponibile per Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book e Galaxy Book Odyssey. Ci aspettiamo anche che sia disponibile per tutti i futuri laptop della società.

Bisognerà capire come la One UI Book 4 cambierà l'aspetto del sistema operativo Windows e delle app per essere in linea con il design di Samsung. L'obiettivo dietro tutto ciò sembra quello di voler offrire un'esperienza visiva simile e coerente su tutti i suoi telefoni e laptop.

A partire da ora, non si sa molto su come sarà questa skin o quali elementi verranno modificati nel sistema operativo Windows. Dato che il software di Microsoft non è open source come Android, non c'è molto che Samsung possa fare. Bisognerà attendere la sua uscita o che il colosso sudcoreano condivida maggiori informazioni.

Prima di questa skin personalizzata, Samsung è stata una delle prime ad adottare un sistema che consente ai telefoni Android e a Windows di lavorare insieme. Inoltre, sta anche raggruppando alcune app Microsoft sui suoi smartphone. Insomma, la partnership fra l'OEM coreano e il colosso di Redmond si fa sempre più forte.