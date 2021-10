Samsung Galaxy Book 2021: tre nuovi modelli per tutti

I nuovi Galaxy Book di Samsung includono chip Intel di 11a generazione e 5G. Inoltre, il modello di fascia media ha un bel design.

Samsung Galaxy Book 2021: hanno il 5G e SoC Intel

Samsung ha annunciato tre nuove aggiunte alla sua linea Galaxy Book: parliamo del Galaxy Book standard, del Galaxy Book Odyssey e del Galaxy Book Pro 360 5G. Sebbene nessuno dei modelli abbia caratteristiche che vi lasceranno a bocca aperta, sembrano una naturale progressione dei recenti sforzi dell'OEM sudcoreano per portare la line-up di PC premium fuori dallo spazio degli appassionati.

L'offerta più accessibile sembra essere il normale Galaxy Book da 15,6 pollici. Questo è l'unico dei tre che è già pronto per l'acquisto. Gli altri due prodotti arrivano sugli scaffali l'11 novembre.

Attualmente il primo modello costa 750 dollari e include un Core i5-1165G7, 8 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione, ma c'è anche una configurazione Core i7-1165G7 / 16 GB / 512 GB per 999,99 dollari. Sembrano prezzi ragionevoli da pagare per queste specifiche, supponendo che la costruzione, la tastiera, lo schermo e altre varie funzionalità siano degne di nota e all'altezza della concorrenza.

Anche lo spessore sembra essere contenuto: soli 0,61 pollici (sebbene Samsung non abbia ancora fornito il peso). Ha anche un'interessante selezione di porte che include una nano-SIM e uno slot microSD, oltre a due USB-C, una USB-A e un jack audio.

Poco sopra c'è il Galaxy Book Odyssey da 1.399 dollari da 15,6 pollici. Questo è più di un dispositivo workstation, configurabile con i processori Intel serie H e GeForce RTX 3050 Ti di Nvidia. Il costo è un buon prezzo per una workstation, anche se la 3050 Ti è una GPU di fascia media.

A partire da $ 1.399 c'è anche il Galaxy Book Pro 360 5G da 13,3 pollici. Vale la pena notare che la versione non 5G di questo dispositivo parte da $ 1,009.99.

Sembrano tutti piacevolmente convenienti per le loro specifiche, ma il Galaxy Book standard è ciò che attendiamo con maggiore curiosità.

Il suo prezzo basso da $ 749 è molto competitivo per un device avente un'eccellente qualità costruttiva e un meraviglioso schermo. Il verdetto finale, ovviamente, dipenderà da quanto bene funzionerà (e Samsung non ha ancora fornito le dimensioni della batteria). Ne sapremo di più non appena arriveranno in commercio. Restiamo di attesa di saperne di più anche per il mercato nostrano.