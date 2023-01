Samsung svela il sensore da 200 Megapixel del nuovo Galaxy S23 Ultra

Manca davvero poco al debutto dei nuovi flagship di casa Samsung; l’azienda sudcoreana è pronta a svelare i nuovi smartphone di punta il prossimo 1° febbraio 2023 nel corso di un evento dedicato. Ad oggi abbiamo letto di tutto e di più in merito, ma al momento non abbiamo tutti i dettagli con precisione. Si dice che la compagnia inserirà un super sensore da 200 Megapixel sull’iterazione Galaxy S23 Ultra 5G. Oggi l’azienda ha svelato proprio la suddetta lente: scopriamo le sue caratteristiche nell’articolo completo.

Inutile dirvi che presentare il sensore ISOCELL HP2 da 200 Megapixel a due settimane di distanza dal lancio di Galaxy S23 serve per aumentare l’hype nei confronti dei gadget premium in arrivo. Questa lente potrebbe completamente battere tutte le rivali, anche i sensori fotografici dei vari Xiaomi, Huawei e iPhone.

Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il cameraphone da battere

In primo luogo, sembra che il famigerato ISOCELL HP2 di Galaxy S23 Ultra disporrà di una tecnologia dei pixel migliorata e sarà in grado di fornire delle immagini strabilianti.

Per quanto concerne le dimensioni del sensore, l’azienda dichiara che HP2 avrà veramente 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri con un formato ottico da 1/1,3 pollici, proprio come abbiamo già visto nel Galaxy S22 Ultra con l’ISOCELL da 108 Megapixel.

Ergo, il nuovo sensore destinato all’ammiraglia next-gen presenterà la tecnologia del Pixel-Binning. Questo implica che le immagini catturare combineranno più pixel in uno solo. Così facendo, il risultato finale sarà incredibile: immagini più dettagliate e nitide con qualità da 2,4 μm 12,5 MP o 1,2 μm 50 MP. Non di meno, si potranno girare video in 8K a 30 fps e i video avranno una risoluzione di 33 Mpx. Dulcis infondo, ci sarà la tecnologia Dual Vertical Transfer Gate che servirà per ridurre la sovraesposizione e a migliorare la capacità di riproduzione del colore. La messa a fuoco offerta dallo smartphone in arrivo sarà drasticamente migliorata anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Se desiderate l’ultimo top di gamma di Samsung, sappiate che Galaxy S22 5G si trova in super sconto su Amazon a 649,00€.

