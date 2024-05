Apple iPad Air (2022): la versione con 256GB a un prezzo BASSISSIMO

L’Apple iPad Air di quinta generazione è talmente incredibile che appena lo vedi, non puoi fare a meno di desiderarlo! E su Amazon, questo gioiello di tecnologia è in offerta a soli 789 euro per la versione Wi-Fi e 256GB di memoria di archiviazione.

Apple iPad Air: il re della tecnologia

Dotato di uno schermo Liquid Retina da 10,9 pollici, che ti farà sentire come se stessi navigando su un arcobaleno digitale, questo iPad è pronto a stupirti con la sua brillantezza, grazie alla tecnologia True Tone e alla gamma cromatica P3 che rendono ogni immagine una festa per gli occhi! E con il potentissimo Chip M1 e il suo fidato compagno Neural Engine, le prestazioni sono veloci come una corsa in slitta guidata da renne volanti! Puoi aprire tutte le app che vuoi, senza temere rallentamenti, e persino fare editing in 4K, trasformando questo iPad in un vero e proprio laboratorio magico di creazione!

Ma non è finita qui! Questo iPad è dotato di due fotocamere che catturano i momenti più magici della tua vita con una nitidezza mozzafiato: una posteriore da 12MP e una frontale da 12MP con ultra-grandangolo, perfetta per selfie epici! E con 256GB di memoria di archiviazione, avrai spazio per conservare tutti i tuoi ricordi digitali e molto altro ancora! E che dire degli altoparlanti stereo che ti faranno ballare al ritmo della tua playlist preferita con una qualità mai vista prima.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista il tuo Apple iPad Air di 5a generazione su Amazon oggi stesso e in men che non si dica, grazie alla spedizione Prime, sarà tuo! E se vuoi pagarlo a rate, non c’è problema: il servizio di Cofidis farà in modo che tu possa avere il tuo iPad senza svuotare le tasche tutto in una volta!