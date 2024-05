Apple iPad di 10a generazione: oggi è in offerta ad un prezzo top

L’iPad di 10a generazione è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente ribassato. E’ il modello entry-level della famiglia di tablet di Apple: ottimo schermo, chipset aggiornato e tutto quello che ti serve per l’intrattenimento e lo studio.

Oggi può essere tuo a solamente 379€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di listino. Davvero non male. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, ti suggerisco di fare in fretta.

L’Apple iPad 2022 da 10.9″, decima generazione, porta significative novità nella linea dei tablet Apple, con un design più vicino agli iPad Air e Pro. Il dispositivo presenta una fotocamera frontale riposizionata ottimizzata per videochiamate in modalità landscape e un display Liquid Retina più grande.

Dal punto di vista hardware, il nuovo iPad è equipaggiato con il chip A14 Bionic, che supporta il multitasking efficiente grazie a un CPU a 6 core e un Neural Engine a 16 core, rendendolo potente sia per compiti quotidiani sia per applicazioni più esigenti.

L’iPad di 10a generazione continua ad essere uno dei migliori tablet per rapporto qualità-prezzo. Se cerchi una soluzione entry-level per accedere all’ecosistema di prodotti e servizi di Apple, questo modello fa decisamente al caso tuo: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!