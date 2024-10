Samsung sta lavorando al suo prossimo best buy: costerà poco più di 300€

Samsung, in attesa di presentare gli smartphone top di gamma della serie Galaxy S25, è impegnata anche nello sviluppo del nuovo Galaxy A36 5G, diretto successore del Galaxy A35 5G, con l’obiettivo di offrire miglioramenti significativi che le consentano di mantenere la sua posizione nella fascia media del mercato

Le prime informazioni sul Samsung Galaxy A36 5G sono già state condivise online, fornendo un’anteprima circa le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A36 5G: cosa sappiamo al momento

Il prossimo smartphone Samsung midrange è stato identificato con il numero di modello SM-A366B su Geekbench, fornendo una panoramica su alcune delle principali caratteristiche tra cui il sistema operativo Android 15: un dettaglio notevole, considerando il fatto che Samsung non abbia ancora rilasciato ufficialmente la sua personale beta di questa versione dell’OS di Google.

Per quanto riguarda il processore, Samsung Galaxy A36 5G dovrebbe montare un chip della serie Snapdragon di Qualcomm. Attualmente, ci sono dubbi sul modello esatto: potrebbe essere lo Snapdragon 6 Gen 1, lanciato quasi tre anni fa, o il più recente Snapdragon 6 Gen 3, una scelta più logica per il nuovo dispositivo. Le frequenze di clock riportate su Geekbench, 2,4 GHz e 1,8 GHz, sembrano corrispondere a quelle del Gen 3, il che fa sperare in prestazioni più avanzate rispetto al chipset Exynos 1380 utilizzato nel Galaxy A35 5G. Anche la RAM dovrebbe andare incontro ad un upgrade. Per Samsung Galaxy A36 5G è previsto un quantitativo di almeno 6 GB, senza però escludere la possibilità di una variante con 8 GB.

Dal punto di vista del prezzo, è ipotizzabile che Samsung mantenga un costo in linea con quello del Galaxy A35 5G, intorno ai $370 / €330, ma ciò dipenderà dagli eventuali miglioramenti hardware e dalle specifiche che verranno introdotte. È probabile che il lancio di Samsung Galaxy A36 5G avverrà nel primo trimestre del 2025, supponendo le medesime tempistiche del modello precedente, giunto sul mercato durante il mese di marzo.