Samsung sta commettendo un grave errore con il suo Galaxy Z Fold SE

Samsung Galaxy Z Fold SE (Special Edition) sta riscuotendo un successo strepitoso in Corea: segno tangibile dell’interesse che questo dispositivo avrebbe potuto ottenere a livello globale.

Anche con il terzo lotto, Samsung ha registrato un nuovo sold out in tempi record: tutti i modelli sono stati acquistati in appena 6 minuti. Tale rapidità di esaurimento delle scorte è ancora più impressionante considerando il maggior numero di unità disponibili rispetto alla vendita precedente, la quale era terminata in meno di 5 minuti.

Samsung Galaxy Z Fold SE: un successo “limitato”

Attualmente, Samsung Galaxy Z Fold SE è disponibile solo in Corea ed in Cina, con alcune differenze tra le due versioni. La variante cinese, nota come Samsung W25, include una finitura in ceramica che la rende leggermente più pesante rispetto all’unità coreana. Tuttavia, entrambi i modelli offrono miglioramenti significativi se paragonati al Samsung Galaxy Z Fold 6.

Uno dei punti di forza del Galaxy Z Fold SE è la sua maggiore sottigliezza, che lo rende più maneggevole e lo distingue per un design ancora più curato ed elegante. Inoltre, Samsung ha introdotto una configurazione della fotocamera migliorata e la piega dello schermo risulta meno evidente rispetto al Galaxy Z Fold 6.

Queste caratteristiche avrebbero potuto renderlo molto competitivo anche al di fuori dei mercati asiatici ma, secondo quanto riportato in precedenza, Samsung non sembra intenzionata ad estendere la disponibilità del modello SE in altri Paesi. La scelta di limitare la vendita alle sole zone della Corea e della Cina conferma quindi le anticipazioni circolate prima del lancio.

Di conseguenza, nel resto del mondo, gli utenti saranno costretti ad “accontentarsi” del prossimo Galaxy Z Fold 7, che tuttavia dovrebbe portare con sé molte, se non tutte, le caratteristiche distintive già così apprezzate nella Special Edition, e chissà se Samsung riuscirà a stupire il pubblico con ulteriori soluzioni tecniche all’avanguardia.