Samsung: si prospetta un clamoroso ritorno della serie Galaxy C

Gli smartphone Samsung occupano ormai un posto di rilievo nel mercato mobile, grazie ad una ponderata differenziazione sia tra le molteplici serie commercializzate e sia in relazione alle configurazioni di memoria per i singoli modelli.

L’azienda è sempre stata attenta alla fascia entry level, pensando a chiunque non abbia a disposizione un bugdet elevato. Proprio in quest’ottica, sarebbe in programma il ritorno di una serie di smartphone che in passato ha fatto molto parlare di sé: ci riferiamo ai Samsung Galaxy C.

Tutto pronto per Samsung Galaxy C55 5G

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il colosso sudcoreano sarebbe in procinto di lanciare un nuovissimo Samsung Galaxy C55 5G, ben sette anni dopo l’ultima iterazione della serie Galaxy C. Le speculazioni in merito a questo imminente arrivo sono aumentate dopo che il telefono è stato più volte avvistato su Google Play Console, piattaforma dedicata agli sviluppatori di app Android.

Sebbene sia emerso per la prima volta quasi una settimana fa, l’elenco più recente conferma che il Galaxy C55 5G altro non sarebbe che un rebrand di Galaxy M55/F55 per il mercato cinese. Ciò che suscita maggiormente l’interesse è l’integrazione del processore Snapdragon 7 Gen 1 su tutti questi tre i smartphone: parliamo di un processore di fascia media annunciato nel 2022.

Nonostante sia più datato dell’Exynos 1480 utilizzato a bordo di Galaxy A55, ci aspettiamo che possa essere comunque in grado di gestire efficacemente più attività in multitasking. Resta ancora da capire se Samsung Galaxy C55, F55 ed M55 includeranno rispettivamente anche una versione con 12 GB di RAM, strategia sempre più attuata negli ultimi tempi della società.