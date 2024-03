Samsung Galaxy A55 ed A35 UFFICIALI: caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, dopo le anticipazioni condivise online in questo periodo anche grazie a nostri precedenti articoli, sono stati ufficialmente svelati al grande pubblico e si distinguono per caratteristiche davvero interessanti.

Prima di addentrarci nella disamina dei due smartphone Samsung, vi ricordiamo che è già online il nostro approfondimento su preordini e sconti di cui fin da oggi potrete approfittare su Amazon.

Samsung Galaxy A55 5G: primo midrange con 12GB di RAM

Il nuovo Samsung Galaxy A55 5G è lo smartphone di fascia media dal design “più premium” mai realizzato dal colosso sudcoreano e che, sotto diversi punti di vista, strizza l’occhio ai prestigiosi esponenti della famiglia Galaxy S. Si tratta del primo dispositivo della serie Galaxy A in grado di vantare una struttura in metallo ed una copertura in vetro sia nella zona anteriore che sul retro, con certificazione IP67 per la resistenza ad acqua e polvere.

Samsung Galaxy A55 5G monta un display Super AMOLED Full HD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz e Gorilla Glass Victus. Alimentato dal processore Exynos 1480 a 4nm, offre fino a 12GB di RAM e 256GB di storage interno (con espansione della memoria tramite microSD). Tre fotocamere posteriori con lente principale da 50 MP, ultrawide da 12 MP e macro da 5 MP, più fotocamera selfie da 32 MP: è possibile registrare video 4K a 30 fps con VDIS. Lunga autonomia grazie alla batteria da 5.000mAh e la tecnologia di ricarica rapida da 25W.

Per quanto riguarda i prezzi, Samsung Galaxy A55 5G è già disponibile in preordine in quattro colori e nelle seguenti configurazioni di memoria:

Samsung Galaxy A35 5G: rapporto qualità-prezzo al top

Venendo ora a Samsung Galaxy A35 5G, lo smartphone si distingue per un design moderno e miglioramenti nell’ambito fotografico. Il diretto successore del Galaxy A34 presenta un display Super AMOLED da 6,6 pollici, risoluzione Full HD+, 120Hz e lettore d’impronta integrato (come nel caso dell’A55). È tra i primi modelli ad adottare la One UI 6.1, basata su Android 14, oltre a vantare un retro con protezione Gorilla Glass Victus+ e l’impermeabilità IP67.

Tripla camera posteriore con sensore principale da 50MP, ultrawide da 8MP, macro da 5MP e selfie camera da 13MP. A bordo agisce il processore Exynos 1380, assistito da 6GB/8GB di RAM e 128GB/256GB di memoria interna, anch’essa espandibile. Connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC e batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 25W. Non mancano i sistemi di sicurezza Samsung Knox e Auto Blocker.

Samsung Galaxy A35 5G è disponibile in preordine ai seguenti prezzi:

6+128 GB: 399,90 euro

8+256 GB: 399 euro invece di 459,90 euro in promozione lampo.