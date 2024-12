Samsung rilascia la prima beta ufficiale di One UI 7: ecco le principali novità

Samsung ha da poco annunciato il lancio della beta di One UI 7, una nuova versione della sua interfaccia Android personalizzata, che introduce numerose funzionalità avanzate, molte delle quali basate sull’intelligenza artificiale.

Dal 5 dicembre, la beta di One 7 è disponibile per gli utenti di Samsung Galaxy S24 in Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Nelle fasi successive, verrà coinvolta la restante fascia di pubblico con un dispositivo idoneo per l’aggiornamento.

Samsung, con One UI 7, promette di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo fornendo strumenti in grado di migliorare la produttività e la personalizzazione.

Cosa cambia con One UI 7 di Samsung

Tra le soluzioni più interessanti sviluppate da Samsung con One UI 7, sottolineiamo la presenza di strumenti di scrittura assistita basati sull’AI, capaci di offrire suggerimenti per la correzione ortografica, la creazione di riepiloghi e l’organizzazione di contenuti con l’ausilio delle note descrittive.

Particolarmente utile è la nuova funzione di registrazione delle chiamate, che converte automaticamente le conversazioni in trascrizioni testuali. Questa opzione di One UI 7, al momento, supporta 20 lingue e rappresenta un valido strumento per annotare dettagli importanti nel corso delle telefonate.

Samsung ha poi ritoccato l’interfaccia per ottimizzare l’uso quotidiano, grazie ad un sistema di notifiche migliorato. Al centro di questa novità c’è la “Now Bar”, che aggrega le notifiche più rilevanti delle diverse applicazioni. Anche la schermata di blocco diventa più dinamica, promettendo un’interazione ancora più smart.

Non è tutto: Samsung ha lavorato anche dal punto di vista meramente estetico. Infatti, One UI 7 introduce un design rinnovato con modifiche alle icone delle app, ai widget ed ai controlli interni di applicazioni come la Fotocamera, mentre il drawer supporta ora uno scorrimento verticale, offrendo un layout più intuitivo.

Come detto, la beta sarà inizialmente limitata alla serie Galaxy S24, ma Samsung ha confermato che nei prossimi mesi verrà estesa ad altri dispositivi Galaxy. Gli utenti interessati possono partecipare al programma beta tramite l’app Samsung Members, esplorando in anteprima tutte le nuove funzioni.