Samsung rilascia il primo aggiornamento mensile del 2025 per questi smartphone

Samsung ha iniziato il nuovo anno con un significativo rilascio di aggiornamenti software, distribuendo la patch di sicurezza di gennaio 2025 ad un’ampia gamma di dispositivi Galaxy.

L’aggiornamento di Samsung, tipico per la sua natura di manutenzione mensile, ha come obiettivo primario il rafforzamento della sicurezza del sistema operativo. Non ci sono grandi novità in termini di funzioni aggiuntive, bensì un’attenzione particolare alla risoluzione di determinate vulnerabilità.

Quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento di Samsung

Nello specifico, la patch di gennaio include circa 30 correzioni, di cui cinque classificate come “critiche” e derivanti dal bollettino di sicurezza di Google. A queste si aggiungono ulteriori 22 interventi mirati di Samsung, pensati per colmare specifiche lacune riscontrate sui suoi dispositivi. È importante sottolineare che, sebbene l’aggiornamento non porti con sé grandi cambiamenti, il suo ruolo nel proteggere i dati degli utenti da possibili minacce è fondamentale.

La distribuzione della patch di sicurezza è già in atto, in modo graduale. Tra i modelli che hanno già ricevuto l’update spiccano i recenti Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, insieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Z Fold SE, Z Flip 5, Z Fold 5, Z Flip 4 e Z Fold 4. Va notato che l’effettiva disponibilità dell’aggiornamento cambia a seconda del paese, dell’operatore telefonico e di altre variabili a seconda del caso specifico. Pertanto, è consigliabile consultare le impostazioni del proprio smartphone per verificare la presenza dell’update.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la One UI 7, la nuova interfaccia utente di Samsung, attualmente in fase beta esclusiva per gli utenti della serie Galaxy S24, ma si prevede il debutto globale nel mese di febbraio, presumibilmente dopo il lancio dei Samsung Galaxy S25.