Samsung prevede vendite da RECORD con Z Fold4 e Z Flip4

La serie di punta Galaxy S22 di Samsung è stata svelata ufficialmente pochi mesi or sono. Di contro, la compagnia ha lasciato la serie Note alle sue spalle e adesso si sta concentrando solo sui pieghevoli di nuova generazione. Leggiamo sempre nuove notizie sui Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ma cosa sappiamo nello specifico?

Samsung: cosa si prevede sui nuovi foldable?

Stando agli ultimi report introdotti online, si prevede che la compagnia venderà il doppio dei pieghevoli. Praticamente, queste due soluzioni potrebbero essere in grado di sconvolgere il mercato dei telefoni che si piegano come mai prima d’ora. Per questo motivo, la società dovrà fare degli aggiornamenti molto importanti su queste macchine se vuole conquistare nuove fette di mercato. Inoltre, dovrebbe abbassare ulteriormente il prezzo di listino, così da risultare ancora più conveniente. D’altronde, i competitor stanno realizzando dispositivi rivali di mese in mese.

Stando a quanto riportato da Ross Young di DSCC, notiamo che Samsung intende vendere molti più terminali rispetto al passato; ma non è solo una semplice aspettativa. La compagnia sta facendo di tutto per far sì che questi gadget diventino un successo su tutti i fronti. Sta aumentando anche la sua linea di produzione in attesa del debutto. Senza dimenticare che si tratta di una crescita esponenziale che va di anno in anno; è normale che i nuovi modelli saranno più che richiesti.

Attenzione alla concorrenza: questo è il motivo per cui Samsung non può e non deve esagerare con il prezzo dei suoi terminali. OPPO Find N e il Vivo X Fold sono dei device incredibili e la società deve stare attenta; certo, al momento sono venduti solo in Cina ma non appena saranno disponibili a livello globale occorrerà fare un po’ di attenzione in più.

Sul Fold4 purtroppo non ci sarà lo slot interno per la S Pen ma la camera anteriore riceverà un upgrade passando da 4 a 10 Mpx; posteriormente vedremo un comparto fotografico top, identico a quello di S22 Ultra.