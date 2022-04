Samsung realizzerà un sensore fotografica GIGANTESCO

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung sia al lavoro per realizzare un sensore fotografico ISOCELL di nuova generazione super performante; questo chipset potrebbe essere semplicemente rivoluzionario. Ma andiamo con ordine.

Il noto costruttore di sensori per fotocamere mobili è famoso da tempo nel settore e i suoi chip sono utilizzati da tantissimi brand di telefonia mobile. Solo negli ultimi anni infatti, ha svelato delle soluzioni davvero innovative; pensiamo all’ISOCELL GN 1 e GN2. Adesso, ha in cantiere un altro prodotto di cui apprendiamo alcune delle sue informazioni proprio in queste ore.

Dove vedremo il nuovo ISOCELL di Samsung?

Stando ai dati raccolti dal web, si chiamerà ISOCELL GNV e lo vedremo presto in un flagship di casa Vivo; probabilmente, sarà realizzato ad hoc per il noto OEM cinese e avrà una dimensione pari a 1/1,3 pollici. La sua risoluzione sarà di 50 Megapixel, proprio come il GN1, il GN3 e il GN5. Diversi tipster suggeriscono che sarà a bordo dell’80 Pro+ e sarà il suo snapper principale. Avrà anche un sistema OIS del tutto simile ad un gimbal.

Per chi non lo sapesse, GNV sarà una variante leggermente modificata del GN1 visto in passato; il device Vivo in questione dovrebbe disporre anche di una lente ultrawide da 48 Mpx (o 50), di un tele 12 MPX con zoom ottico 2X e OIS al seguito. Concluderà il comparto fotografico un tele da 8 Mpx con zoom 5X. Il telefono potrà girare video in 8K o in 4K a 60 fps. Anteriormente infine, ci sarà una selfiecam da 44 Mpx.

Concluderà il tutto un ISP personalizzato di Vivo che è da poco stato presentato al mondo: si chiama V1+ ed è stato realizzato in congiunzione con MediaTek. Questo chipset permetterà agli scatti prodotti di avere una luminosità migliorata del 16%, un bilanciamento del bianco pari al 12% anche nei contesti più difficoltosi. Dulcis in fundo, vedremo una luminosità superiore al 350% in ogni scenario.

Fra le altre caratteristiche, segnaliamo che il dispositivo prossimo al debutto dovrebbe avere un pannello SuperAMOLED LTPO da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz, 128 GB di storage (o 256 GB), SoC Snapdragon 8 Gen 1, batteria da 4700 mAh, fast charge da 80W e molto altro ancora.