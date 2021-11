Samsung prende in giro Apple e regala panni per la pulizia

Samsung apparentemente sta prendendo in giro Apple (di nuovo) regalando panni per la pulizia ai suoi utenti possessori di Galaxy S20 in Germania.

Perché Samsung regala panni per la pulizia degli schermi?

Un panno per la pulizia è uno strumento essenziale per tenere lontane le impronte digitali e la polvere da smartphone, tablet, dispositivi indossabili e altri dispositivi elettronici dotati di schermi. In passato, i panni per la pulizia venivano offerti gratuitamente insieme ai nuovi smartphone e tablet, ma ora le confezioni dei prodotti sono cambiate drasticamente negli ultimi anni per motivi ambientali.

Di conseguenza, ora abbiamo meno accessori nella confezione che mai. Gli OEM tendono a venderli separatamente, ma è interessante notare che Samsung ha deciso di regalare panni per la pulizia gratuiti ai possessori di Galaxy S20 in Germania.

Questa strana decisione ha probabilmente a che fare con il recente rilascio di Apple del cosiddetto Polishing Cloth. Sì, Apple ha ora in vendita un panno per lucidare i display che costa 25 euro.

Ha suscitato molto scalpore nelle ultime settimane perché è fondamentalmente un prodotto Apple controverso, quindi Samsung sta probabilmente cercando di fare affidamento su questo e sulle spalle dell'hype del suddetto gadget regalandone uno ai suoi clienti in Germania.

Purtroppo, la campagna ha una portata molto limitata poiché la mossa di marketing è stata pubblicata solo in Germania, quindi non siamo esattamente sicuri del risultato che Samsung si aspetta da essa. Ancora una volta, forse la società sta tentando di ottenere un po' di gloria dopo il lancio insolito di un prodotto Apple. Inoltre, non ci sono nemmeno molti i panni in questione. L'accessorio tessile viene offerto tramite l'app Samsung Members e l'azienda regala solo 1.000 unità, presumibilmente una per cliente.

Perché la serie Galaxy S20? Forse è perché il trio di punta sta per compiere due anni e l'azienda teme che questi clienti che ora potrebbero cercare un aggiornamento potrebbe essere tentati dall'iPhone 13 e dal panno per la pulizia a marchio Apple da $ 19. È una congettura, ovviamente, ma non c'è molto altro da dire su questa campagna francamente insolita e a portata limitata, a parte il fatto che i tempi non sembrano essere del tutto casuali.