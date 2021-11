Samsung Galaxy S22: l'azienda ascolterà i fan?

Samsung riuscirà finalmente a portare sul commercio ciò che i fan hanno sempre desiderato con il nuovo flagship Galaxy S22 5G?

Samsung: Exynos 2200 si o Exynos 2200 no?

Mentre Samsung ha mostrato e introdotto un SoC Exynos 2100 davvero performante all'inizio dell'anno, si è scoperto poi che, all'atto pratico, non era così efficiente dal punto di vista energetico come lo Snapdragon 888. Ciò ha portato alcuni fan del marchio a richiedere all'azienda di iniziare ad utilizzare i chip Snapdragon nei suoi smartphone in tutti i mercati mondiali. E sembra che questo è ciò che accadrà l'anno prossimo.

Secondo un nuovo rapporto di LetsGoDigital, l'OEM sudcoreano ha deciso di non utilizzare il processore Exynos 2200 nella serie Galaxy S22. Secondo quanto riferito, l'azienda sudcoreana utilizzerà il chipset Snapdragon 898 esclusivamente in tutte le varianti S22, S22+ e S22 Ultra. Secondo quanto riferito, la pubblicazione ha ricevuto queste informazioni da un ex dipendente della compagnia.

Di fatto, Samsung potrebbe lanciare la versione Snapdragon del Galaxy S22 anche in Asia ed Europa. Di solito, il gigante della tecnologia rilascia le versioni Snapdragon dei suoi smartphone della serie Galaxy S in Cina e Nord America, mentre i mercati africani, asiatici, europei e sudamericani ottengono le iterazioni con SoC proprietario. Tuttavia, sembra che le cose possano cambiare nel prossimo futuro.

Al momento, ci sono state più voci in passato che parlavano della possibilità che l'azienda rilasciasse le varianti Exynos del Galaxy S22 in meno mercati del previsto. Con le continue carenze di chip a semiconduttore e i grossi problemi di produzione, le informazioni non sembrano del tutto plausibili. Tuttavia, altri informatori affermano ancora che i futuri terminali di punta saranno equipaggiati con il SoC Exynos in alcuni mercati, incluso quello della Corea del Sud.

Exynos 2200: le specifiche (RUMOR)

Si dice che l'Exynos 2200 utilizzerà la nuovissima architettura di ARM (v9). Dovrebbe presentare un core CPU Cortex-X2, tre core CPU Cortex-A710 e quattro core CPU Cortex-A510. Inoltre, sarebbe il primo SoC con GPU Radeon basata su RDNA2 di AMD. Secondo quanto riferito, il processore sarà costruito mediante il processo a 4 nm di Samsung Foundry.