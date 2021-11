Ha ancora senso acquistare un Samsung Galaxy S20?

La domanda è alquanto provocatoria, lo sappiamo, ma in realtà ve la facciamo proprio perché abbiamo scoperto che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20 riceveranno presto l'aggiornamento alla One UI 4 Beta; di fatto, sappiamo che, proprio recentemente, la compagnia ha rilasciato l'update alla nuova skin basata su Android per. Galaxy S21 e ha chiuso il programma poiché si sta preparando per la versione stabile.

Poco dopo aver chiuso il programma beta One UI 4 per la serie Galaxy S21, l'azienda lo ha aperto per i suoi smartphone pieghevoli lanciati nell'agosto di quest'anno. Ora, proprio come vi abbiamo riferito ieri, sembra che i terminali della line-up S20 dell'OEM coreano siano i prossimi in fila per ricevere il nuovo aggiornamento beta.

Un moderatore del forum Samsung Members ha affermato che la società si sta preparando ad aprire i beta testing della nuova interfaccia Samsung basata su Android 12 per i device S20, S20 Plus e S20 Ultra. Questa osservazione è stata segnalata per la prima volta da Tizenhelp.

Sebbene la compagnia non abbia ancora riferito in alcun modo i dettagli relativi a questo programma, è lecito ipotizzare che il reclutamento per i beta tester della One UI 4 per la gamma Galaxy S20 potrebbe iniziare entro la fine di questo mese. Attenzione però: sarà limitato ad alcuni mercati selezionati, tra cui la Corea del Sud, Cina, Germania, India, Stati Uniti e Regno Unito.

Torniamo alla domanda iniziale: “ha senso acquistare un Galaxy S20 alla fine del 2021, quando in realtà siamo prossimi all'arrivo dei modelli S22?“

La risposta è “certo che sì”, perché i device della gamma saranno supportati dall'azienda ancora a lungo, come avete visto e poiché vantano specifiche da top di gamma ancora oggi e dispongono di un ottimo comparto fotografico. Il modello S20+ poi – il nostro preferito – lo si può acquistare su Amazon al prezzo speciale di 839€ al posto di 1029€.

