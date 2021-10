Il panno per la pulizia di Apple: un successo già scritto

Apple afferma di “non essere sorpresa” dalla forte domanda per il suo panno per la pulizia degli schermi da $ 19/ 25€; ora le spedizioni slittano addirittura al 2022.

Le spedizioni per il panno per la pulizia di Apple slittano al 2022

Anche oggi parliamo del nuovo panno per la pulizia di Apple. È evidente a tutti che la vera star dell'evento Unleashed di poche settimane fa è stata questa pezza e non i laptop Pro o le AirPods 3.

Questa volta, il New York Times ha pubblicato una nuova storia che spiega che la domanda relativa al panno per la pulizia dello schermo da 25€ di Apple, citando un anonimo funzionario della compagnia, era prevedibile. Di fatto, sembra che la società non sia sorpresa dalla richiesta dell'utenza.

The bidding starts at $100 pic.twitter.com/l3sUsTlQyE — Chance Miller (@ChanceHMiller) October 26, 2021

Se andate all'Apple Store Online oggi per acquistare un panno per lucidare, leggerete che le stime di consegna sono di ben 10-12 settimane. La società afferma inoltre che il panno per lucidatura è “attualmente non disponibile” nei suoi negozi al dettaglio, segnalando che la fornitura in negozio non è disponibile.

Nonostante i ritardi di oltre 12 settimane, un anonimo funzionario della compagnia ha dichiarato al New York Times che la società “non è sorpresa” dalla forte domanda per l'accessorio da 19 dollari che è “molto efficace” nel suo lavoro:

Un funzionario di Apple ha dichiarato in un'intervista, a condizione che il New York Times non la citasse o non la identificasse, che la società non era sorpresa dalla richiesta del panno per lucidare. Il funzionario ha affermato che il panno era molto efficace ed era stato progettato essere speciale, incluso un colore grigio chiaro personalizzato. Apple ha affermato che il tessuto era realizzato in microfibra non tessuta, ma ha rifiutato di elaborarlo.

The Polishing Cloth è stata la star dell'evento “Unleashed” di Apple tenutosi la scorsa settimana. Come sottolinea il rapporto di oggi, il panno per lucidatura non è tecnicamente un prodotto nuovo. In precedenza era stato incluso all'interno della scatola del Pro Display XDR di Apple, ma solo la scorsa settimana la società ha deciso di venderlo separatamente al pubblico.