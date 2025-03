Samsung Galaxy S25: esiste già una versione con One UI 8 e Android 16

Mentre gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy attendono ancora l’arrivo della versione stabile di One UI 7, l’azienda sembra già proiettata verso il futuro.

Stando alle ultime informazioni condivise online, una particolare versione di Samsung Galaxy S25 starebbe già eseguendo la prossima versione software di questa interfaccia personalizzata: parliamo chiaramente di One UI 8, basata sul sistema operativo Android 16.

Una conferma in tal senso pare giungere direttamente da Geekbench, grazie ai test effettuati proprio su un Samsung Galaxy S25 con a bordo il suddetto software, suggerendo quindi uno sviluppo molto più rapido rispetto al passato.

One UI 8 è già arrivata su Samsung Galaxy S25

Non è la prima volta che trapelano indiscrezioni circa la One UI 8 di Samsung: già ad inizio marzo sono circolate voci su un programma beta “a porte chiuse”, tanto da spingere un membro del team di sviluppo ad intervenire per mettere in chiaro la situazione. Questa new entry su Geekbench, però, è particolarmente significativa perché sembra anticipare di parecchio i tempi: le prime build con Android 16 sono emerse a marzo, mentre per Android 15 abbiamo dovuto attendere il mese di maggio 2024. Un indizio che fa pensare ad un’evoluzione più rapida nel comparto software.

One UI 7 ha richiesto un lavoro particolarmente intenso da parte di Samsung, con restyling profondi dell’interfaccia e test prolungati. One UI 8, invece, potrebbe limitarsi ad ottimizzazioni e nuove funzionalità: di qui i tempi più celeri. Inoltre, anche Google sta velocizzando il ciclo di sviluppo di Android, grazie ad un nuovo modello organizzativo. Potremmo quindi assistere ad un annuncio ufficiale di Android 16 già nel mese di giugno, anziché in autunno, con Samsung pronta a sfruttare questa accelerazione.

Se le previsioni venissero confermate, assisteremmo a un deciso cambio di passo per gli aggiornamenti software di Samsung, con tempi più rapidi e meno attese per gli utenti di tutto il mondo.