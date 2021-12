One UI 4.1 è sempre più vicina: ecco gli smartphone compatibili

Poco fa abbiamo scoperto che la One UI 4.1 di Samsung arriverà molto presto su questi device, ma in questo articolo vi sveliamo quali sono gli smartphone Samsung compatibili con la One UI 4.1 non appena verrà presentata dal colosso sudcoreano.

Ecco la lista dei device Samsung compatibili

Come sappiamo da diverse settimane la One UI 4.0 con Android 12 è disponibile per la serie Samsung Galaxy S21 e su Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3; il colosso sudcoreano, però, sta già lavorando al primo grande aggiornamento per la personalizzazione Android con numerose novità legate alla UI e non solo.

Ecco la lista (parziale) degli smartphone Samsung compatibili con l'aggiornamento alla One UI 4.1:

Samsung Galaxy serie S Samsung Galaxy S22 (al lancio) Samsung Galaxy S22+ (al lancio) Samsung Galaxy S22 Ultra (al lancio) Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 FE 4G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy serie Note Samsung Galaxy Note20 Samsung Galaxy Note20 Ultra Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy serie Z Samsung Galaxy Z Fold3 Samsung Galaxy Z Flip3 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy serie A Tutti i dispositivi presentati con la One UI 3.5

Samsung Galaxy serie F Tutti i dispositivi presentati con la One UI 3.5



La lista soprastante, per quanto veritiera, non è stata ancora confermata da Samsung: per tale motivo è probabile che nel corso delle prossime settimane aggiungeremo ulteriori dispositivi non appena ci saranno nuove informazioni riguardo l'aggiornamento della One UI 4.1.