Secondo quanto si legge in queste ore, sembra che la beta della Samsung One UI 4.0 basata su Android 12 potrebbe essere rilasciata ad agosto.

Samsung One UI 4.0: cosa sappiamo?

Google dovrebbe rilasciare Android 12 stabile entro settembre. Gli OEM partner dovrebbero annunciare la nuova versione della loro skin basata sull'ultima versione del software di BigG più o meno nello stesso periodo. Quindi, è sorprendente apprendere che la One UI 4.0 Beta sarà disponibile per la serie Galaxy S21 ad agosto stesso.

Samsung è l'unico grande produttore di smartphone Android che non prende parte all'iniziativa ufficiale di Android Beta. Invece, l'azienda esegue il proprio programma introducendo sul mercato il suo firmware un mese o due dopo il rilascio stabile dell'ultima versione di Android.

Secondo un annuncio ufficiale (intercettato da PiunikaWeb) pubblicato sul forum della community Samsung Members, il colosso tecnologico sudcoreano lancerà presto la One UI 4.0 Beta basata su Android 12 per Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra molto presto. Sfortunatamente, il post non menziona la tempistica per il rollout.

Tuttavia, un informatore che si fa chiamare Chun su Twitter pare che conosca la data di rilascio dell'ultima versione beta di Android per la serie S21. Secondo lui, la One UI 4.0 beta per i modelli Galaxy S di ultima generazione sarà rilasciata ad agosto stesso.

Se ciò dovesse essere vero, la compagnia sudocreana avvierà per la prima volta il programma beta per il suo software Android prima del rilascio del firmware stabile da parte di Google. Di conseguenza, si dice che Android 12 (One UI 4.0) stable arriverà per la serie Galaxy 21 già a novembre.

Ultimo ma non meno importante, il tipster Chun afferma che la One UI 4.0 adotterà il Material UI di Android 12. Il sistema operativo verrà fornito con ottimizzazioni per i chipset Snapdragon 888/Exynos 2100 e con l'app Samsung Notes rinnovata poiché si prevede che più dispositivi supporteranno la stilo capacitiva S Pen.

