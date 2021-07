Il consueto programma annuale di Samsung prevede il rilascio di due serie di punta nell'arco di un anno. La società di solito svela l'ammiraglia della serie Galaxy S nel primo semestre e, nella seconda metà dell'anno, annunci i Note. Adesso sappiamo che l'11 agosto l'OEM sudcoreano terrà una conferenza per il lancio dei nuovi prodotti. Dalle informazioni emerse finora, l'azienda intende svelare nuovi terminali come il Fold3, il Flip3, il Watch4 e le cuffie Buds2, ma non ci sarà alcun Note di nuova generazione.

Samsung Galaxy Note: per il momento, la serie è in pausa

Pochi giorni fa, il presidente di Samsung Electronics e capo della divisione Mobile Communications ha rivelato che i telefoni cellulari della serie Galaxy Note 21 non sarebbero arrivati quest'anno. Il dirigente non ha detto nulla sul piano della comapgnia per la suddetta serie.

Resta da vedere se Samsung interromperà completamente la produzione negli anni a venire o se questa è stata solo una pausa di un anno.

Al contrario, la compagnia ha dichiarato che intende concentrarsi maggiormente sui foldable nei prossimi anni e pare che molte delle features provenienti dalla serie Note saranno integrate in altre serie.

Già a settembre dello scorso anno, ci sono state segnalazioni secondo cui Samsung avrebbe interrotto la serie Galaxy Note. Inoltre, il Galaxy S21 Ultra è il primo modello della serie S a supportare la S Pen.

Il primo modello della serie Galaxy Note è arrivato sul mercato nel 2011. Negli ultimi dieci anni, la line-up si è concentrata sul mercato di punta di fascia alta. Nel corso degli anni, Samsung ha dotato la gamma di funzionalità uniche e di pregio. I telefoni hanno sempre ricevuto il meglio del meglio della tecnologia presente in commercio. L'unica nota negativa di questi anni è stata rappresentata dal Note 7 che, a causa di problemi di produzione, ha avuto seri problemi alla batteria.

Giusto per ricordarlo, il device era dotato di un processore Snapdragon 820. vantava un ottimo sistema di riconoscimeno facciale 2D e aveva un pannello con risoluzione 2K, un elemento eccezionale per l'epoca.

