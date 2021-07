Android 12 consentirà agli utenti di giocare ad un videogames mentre lo si scarica dal Play Store. Questa è una novità su tutti i fronti mai vista prima, che si unisce ai recenti rumor che prevedono l'arrivo di nuove API per la Game Mode.

Android 12 sarà votato al gaming

Google sta annunciando una grande nuova funzionalità per il suo prossimo aggiornamento di Android 12: gli utenti saranno in grado di giocare ad un titolo mentre lo scaricheranno. Per giochi particolarmente grandi, questo potrebbe essere molto utile, in quanto significa che non bisognerà aspettare minuti su minuti per iniziare a giocare.

Puoi avere un'idea di quanto velocemente si potrebbe entrare in un gioco basta vedere la GIF sottostante condivisa da Google. La differenza, almeno in questo caso, è abbastanza evidente e l'azienda afferma che sta già “vedendo i giochi pronti per essere aperti almeno 2 volte più velocemente“.

La funzione funziona con i giochi che utilizzano il sistema Play Asset Delivery. Se questi lo fanno, gli sviluppatori non dovranno fare nulla per attivare la funzione, secondo quanto si evince dalla compagnia.

La notizia arriva nell'ambito del Google for Games Developer Summit 2021, che si sta tenendo in queste ore. All'evento, Google ha anche annunciato una nuova dashboard di gioco per Android 12 che offre un facile accesso a diverse utility come la cattura e la registrazione dello schermo. La dashboard sarà disponibile su “dispositivi selezionati” entro la fine dell'anno; questo è quanto rivelato da Google.

Android 12 è anche destinato a portare una serie di altri grandi cambiamenti al software di BigG, incluso un nuovo importante design. Non mancheranno le nuove API per la Game Mode, le notifiche ridisegnate e molto altro ancora.

App