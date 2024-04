Samsung Odyssey G7: sconto IRRESISTIBILE del 14% su Amazon

L’entusiasmante mondo dei giochi non aspetta e, per i veri appassionati, avere un monitor all’altezza è fondamentale. Con l’offerta irresistibile di oggi su Amazon, non c’è momento migliore per accaparrarsi il monitor da gaming Samsung Odyssey G7. Dotato di tecnologie all’avanguardia e prestazioni di altissimo livello, questo monitor si distingue dalla massa per la sua qualità superiore e l’esperienza di gioco immersiva che offre. Inoltre oggi, grazie a uno sconto interessante del 14% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 499,00 euro, anziché 580,73 euro.

Samsung Odyssey G7: eleva il tuo gaming a nuove vette

Il Samsung Odyssey G7 è una vera e propria meraviglia tecnologica. Con uno schermo da 28 pollici e risoluzione UHD 4K (3840×2160), ti catapulterà in mondi virtuali incredibilmente dettagliati e coinvolgenti. Il pannello IPS assicura colori vividi e angoli di visione ampi, mentre la tecnologia HDR porta la luminosità e il contrasto a livelli strabilianti, rendendo ogni immagine ancora più realistica e mozzafiato.

Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms (GtG), il Samsung Odyssey G7 garantisce una fluidità di gioco senza precedenti e una reattività istantanea, eliminando ogni possibile ritardo o sfocatura. Grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro, potrai dire addio allo screen tearing e goderti un’esperienza di gioco impeccabile, senza interruzioni o artefatti visivi fastidiosi.

Il monitor è dotato di diverse funzionalità che migliorano ulteriormente il comfort e la comodità durante le tue sessioni di gioco. Con modalità come Eye Saver Mode e Flicker Free, i tuoi occhi saranno protetti dalla fatica e dall’affaticamento, consentendoti di giocare per ore senza alcun problema. Inoltre, le casse integrate offrono un audio di qualità senza la necessità di altoparlanti esterni.

Con tutte queste incredibili caratteristiche e l’attuale sconto del 14% su Amazon, l’acquisto del Samsung Odyssey G7 è un’opportunità da non perdere per qualsiasi appassionato di gaming. Non solo avrai a disposizione un monitor di altissima qualità, ma trasformerai anche la tua esperienza di gioco in qualcosa di veramente straordinario. Non aspettare oltre, cogli questa occasione al volo e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,00 euro.