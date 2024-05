Monitor MSI da 27" in offerta a meno di 280€: WQHD, 170Hz, 127% sRGB

Cerchi un monitor perfetto anche per il gaming? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante: questa soluzione da 27 pollici della MSI è disponibile, per un tempo limitato a solamente 279,00€ con un buon risparmio sul suo normale prezzo di listino.

In generale, si tratta di un’ottima opzione per chi cerca un monitor che possa offrire alte prestazioni, anche con i giochi più intensi. E’ decisamente un ottimo monitor per sfruttare al meglio la tua console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X. Ma vediamo subito le sue caratteristiche principali.

L’MSI MAG 275CQRF-QD offre un’elevata risoluzione WQHD (2560 x 1440), con un aspect ratio a 16:9. La frequenza di aggiornamento è ottima, ben 170Hz, mentre il tempo di risposta è fulmineo, appena 1ms (GTC), il che lo rende perfetto per i videogiochi competitivi, come gli fps frenetici tipo MW3 e Fortnite.

L’esperienza di visione è altamente immersiva, grazie ad un design bezel-less e alla curvatura 1000R, oltre che arricchita da una fedeltà cromatica notevole (127% sRGB) e dal supporto allo standard HDR Ready.

Come anticipato, è perfettamente compatibile, oltre che con laptop e PD desktop, anche con le console di ultima generazione, grazie alle porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2a.

Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo di puntare proprio su questo modello approfittando di questa offerta di Amazon: non fartela scappare e acquistalo subito a meno di 280€.