Samsung Odyssey G5 al MINIMO STORICO su Amazon (limitatissimo)

Se sei un appassionato di videogame sicuramente sai che avere un monitor di alta qualità fa la differenza. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa interessantissima promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Odyssey G5 a soli 229,90 euro, invece che 249,90 euro.

Questa è la versione da 27 pollici che, secondo la nostra analisi, risulta la migliore come rapporto qualità prezzo. Perfetta anche se non hai tantissimo spazio sulla scrivania ma senza sacrificare la grandezza del display. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G5: vivi i tuoi giochi in modo reale

Questo monitor da gaming ha una risoluzione dell’immagine spettacolare che ti farà vivere i giochi e sarò difficile distinguere la realtà dalla finzione. Grazie alla sua curvatura (1000R) i giochi prenderanno vita e ti sentirai dentro le tue avventure.

È dotato di un pannello VA con HDR10 per immagini dettagliate e colori vivaci e nitidi, molto vicini a quelli originali. Inoltre possiede un refresh rate a 165 Hz con un tempo di risposta soltanto di 1 ms per non perdere nemmeno un fotogramma. Puoi collegar il tuo computer o consolle con il cavo HDMI.

Affrettati perché a questo prezzo lo vorranno tutti. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G5 a soli 229,90 euro, invece che 249,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.