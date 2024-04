Meno di 140€ per questo ottimo monitor da gaming dell'AOC: 165Hz e G-Sync

La rassegna dedicata alle migliori offerte dell’Amazon Gaming Week continua con un ottimo monitor del brand AOC proposto ad un prezzo interessante: con la scontistica attuale, lo paghi meno di 140€ – decisamente niente male, considerate le sue specifiche.

Il monitor AOC 24G2SP è un’eccellente soluzione per il gaming, grazie ad un pannello IPS con frequenza di aggiornamento di 165Hz e una risoluzione Full HD (1920×1080). Le immagini sono nitide e fluide, con un bilanciamento perfetto per i videogiochi e, in generale, l’intrattenimento.

Buona anche la fedeltà cromatica, con una copertura del 92% del gamut DCI-P3: i colori sono vividi, con un risultato che supera le prestazioni tipiche dei monitor in questa fascia di prezzo. Inoltre, offre un’ottima calibrazione di fabbrica con un Delta E inferiore a 2, garantendo una rappresentazione accurata dei colori sin dal primo utilizzo – senza necessità di dover smanettare più di tanto.

Il monitor supporta la tecnologia FreeSync per ridurre il tearing e lo stuttering durante il gioco, offrendo una gamma di refresh dinamica tra 48 e 165Hz tramite DisplayPort. È anche compatibile con la tecnologia G-Sync nonostante non sia ufficialmente certificato da NVIDIA, il che estende la sua compatibilità anche alle schede grafiche NVIDIA.

Per tutti questi motivi, l’AOC 24G2SP si rivela un’ottima scelta per i gamer che cercano un monitor ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!