Monitor LG UltraGear da 32" in offerta: perfetto in tutto

Il monitor LG 32GR93U UltraGear da 32 pollici è una scelta eccellente per i gamer alla ricerca di prestazioni di alto livello e qualità visiva superiore. Questo monitor offre una risoluzione UltraHD 4K (3840×2160), ideale per un’immersione completa nei giochi grazie ai dettagli nitidi e alle immagini cristalline.

Caratterizzato da un pannello IPS, l’LG 32GR93U assicura una qualità dell’immagine superba con un’ampia gamma di colori (1.07 miliardi di colori e copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3), che è ottimale per una visione da diverse angolazioni senza perdere in qualità.

Troviamo poi il supporto sia a NVIDIA G-Sync che ad AMD FreeSync Premium Pro: a prescindere dalla GPU del tuo computer, avrai sempre un’esperienza di gioco fluida e senza scatti a 144Hz. La compatibilità con HDR 400 migliora ulteriormente il contrasto e l’intensità dei colori, offrendo neri profondi e bianchi brillanti che migliorano il realismo visivo.

In termini di reattività, il monitor vanta un tempo di risposta di 1ms (GtG), essenziale per i giochi ad alta velocità, dove ogni millisecondo conta. Le funzionalità aggiuntive come Black Stabilizer e Dynamic Action Sync migliorano l’esperienza di gioco ottimizzando la visibilità in scene scure e riducendo il ritardo di input, rispettivamente.

Per quanto riguarda la connettività, il LG 32GR93U è ben equipaggiato con due porte HDMI 2.1 VRR, una DisplayPort 1.4, tre porte USB 3.0, e una uscita audio jack.

Insomma, l’LG 32GR93U UltraGear è una soluzione premium davvero completa, estremamente consigliato per i gamer e non solo che non vogliono rinunce, ma, anzi, cercano un monitor di ultima generazione con specifiche di primo livello. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito approfittando dello sconto del 14%!