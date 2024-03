Samsung Odyssey G3: lo SPETTACOLARE monitor gaming che vogliono tutti

Se sei un appassionato di videogiochi sono certo che l’offerta che ti sto per segnalare l’aspettavi da tempo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Odyssey G3 a soli 149,90 euro, invece che 189 euro.

Anche se su Amazon viene segnalato il prezzo di partenza di 159,90 euro, in realtà questo è un prezzo già scontato. In questo momento invece puoi risparmiare la bellezza di 40 euro sul totale. Una vera bomba da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G3 a prezzo sconvolgente solo su Amazon

Questa è la versione da 24 pollici ma ovviamente potrai avere anche quella da 27 pollici a un prezzo molto vantaggioso. Samsung Odyssey G3 si presenta con una risoluzione FHD da 1920 x 1080 P e un pannello VA da 19:9 spettacolare. Le immagini sono sempre perfette anche quando l’azione nei tuoi giochi è concitata.

Grazie al refresh rate da 165 Hz riesce ad avere un tempo di risposta bassissimo di soli 1 ms. Questo significa che vincere o perdere dipenderà esclusivamente dalle tue abilità. È dotato di un ingresso HDMI, di una DisplayPort e di un ingresso audio per cuffie. Ha un design compatto senza cornice sui 3 lati ed è regolabile in verticale e in orizzontale.

Fai presto perché la promozione è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G3 a soli 149,90 euro, invece che 189 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.