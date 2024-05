Monitor AOC da 27 pollici: solo 105€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

È il momento giusto per acquistare il monitor AOC 27B2DA. Si tratta di un ottimo monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD che viene ora proposto al prezzo scontato di 105 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Il monitor in questione, ottimo per lo studio, il lavoro e anche per il gaming, è disponibile all’acquisto anche con un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il monitor è venduto direttamente da Amazon. Da notare che la versione da 24 pollici costa 89 euro.

Monitor AOC da 27 pollici: un best buy su Amazon

Il monitor AOC disponibile oggi in offerta su Amazon è la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti: il rapporto qualità/prezzo, infatti, è al top del mercato. Il modello in questione è dotato di un pannello IPS da 27 pollici, con risoluzione Full HD, refresh rate di 75 Hz e speaker audio. Da notare anche porte VGA, DVI e HDMI per collegare qualsiasi dispositivo. Il monitor supporta il montaggio VES ed è dotato di un design senza bordi su 3 lati (utile anche per creare una configurazione multimonitor.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor AOC 27B2DA al prezzo scontato di 105 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. C’è anche la possibilità di puntare sul modello da 24 pollici, ora proposto a 89 euro.