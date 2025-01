Samsung non vuole restare indietro: lo smartphone trifold è vicinissimo

L’innovazione tecnologica nel settore degli smartphone pieghevoli non si arresta e, dopo l’exploit di Huawei con il suo Mate XT, che ha fin da subito conquistato il pubblico, gli occhi sono puntati su Samsung.

L’azienda sudcoreana, dopo un anno non particolarmente brillante nel mercato dei pieghevoli, sembra intenzionata a rilanciare la sfida con un dispositivo inedito: parliamo di uno smartphone trifold che, secondo le indiscrezioni, Samsung potrebbe lanciare proprio nel corso di quest’anno.

Cosa sappiamo al momento sullo smartphone trifold Samsung

Questo nuovo concept rappresenta un’evoluzione naturale per Samsung, che detiene una posizione di rilievo in questo segmento di mercato. La notizia è stata diffusa dal noto leaker Jukanlosreve, che ha citato un video della testata coreana The Elec. Stando a queste informazioni, Samsung avrebbe in programma un vero e proprio assalto al mercato con ben quattro nuovi smartphone pieghevoli nel corso del 2025.

Oltre ai modelli tradizionali Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, si parla anche di un Galaxy Z Flip FE, pensato per competere con i modelli più economici della concorrenza. Ma l’unità in grado di destare il maggiore interesse è proprio lo smartphone “che si piega in tre”.

Secondo le indiscrezioni, la produzione dei componenti di questo dispositivo dovrebbe iniziare nel secondo trimestre dell’anno, con un possibile lancio previsto per il terzo trimestre. Tuttavia, i tempi potrebbero slittare, considerando l’abituale calendario di Samsung per le presentazioni di fine anno. Le stime parlano di un volume di produzione di 200.000 unità per smartphone trifold, un numero consistente che suggerisce una certa fiducia nel prodotto.

Una volta aperto, lo schermo dovrebbe raggiungere una dimensione compresa tra 9,9 e 10 pollici, avvicinandosi alla diagonale di un tablet. Naturalmente, non ci aspettiamo un prezzo abbordabile per un simile concentrato di tecnologia, ma l’attesa per questo nuovo capitolo che vede protagonisti gli smartphone pieghevoli di Samsung è già altissima.