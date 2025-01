Samsung Galaxy Z Fold 7: le ultime notizie sul processore non vi piaceranno

Samsung ha in programma il lancio di almeno quattro smartphone pieghevoli nel corso dell’anno. La novità più interessante riguarda il cuore pulsante di questi dispositivi: sembra che alcuni di essi monteranno una versione inedita del processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Nello specifico, si tratta di una variante particolare identificata con la sigla SM8750-3-AB, appositamente pensata per i telefoni pieghevoli e ultrasottili, tra cui il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7. Questa scelta pare essere dettata dalla necessità di contenere le temperature: un aspetto cruciale in design così compatti.

Samsung Galaxy Z Fold 7 monterà una versione “depotenziata” del chip Snapdragon 8 Elite?

Tra i papabili candidati ad adottarlo, figurano appunto il Samsung Galaxy Z Fold 7 ed il Galaxy Z Flip 7, ma non è da escludere anche il Galaxy S25 Slim. C’è però un’indiscrezione che vorrebbe il Galaxy Z Flip 7 utilizzare esclusivamente il chip Exynos 2500: per adesso, ovviamente, non esistono conferme.

Il chip, realizzato con tecnologia a 3 nanometri e processo N3E di TSMC, si distingue per una configurazione a 7 core, con due principali in grado di raggiungere i 4.32 GHz e cinque ad alte prestazioni che si spingono fino ai 3.53 GHz. Di fatto, rispetto alla versione “standard” dello Snapdragon 8 Elite, manca un core ad alta prestazione, una modifica che dovrebbe tradursi in costi inferiori e minor calore generato: questo lo rende ideale per i modelli più sottili.

Le caratteristiche tecniche trapelate in merito a questo processore scelto da Samsung non si limitano alla potenza di calcolo. La GPU Adreno 830 integrata offre pieno supporto a tecnologie avanzate come HDR, ray-tracing e upscaling delle immagini tramite intelligenza artificiale. Non manca il supporto per schermi ad alta frequenza di aggiornamento, sia sul dispositivo che esterni, con risoluzioni fino a 8K e compatibilità con Dolby Vision e HDR.

L’efficacia circa il comparto fotografico è altrettanto valida, con un ISP in grado di gestire sensori fino a 320 MP, scatti rapidi e video fino a 4K a 120 fps e 8K a 30 fps, sfruttando sempre l’intelligenza artificiale per il miglioramento delle immagini. Inoltre, il chip supporta fino a 24 GB di RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0, connettività 5G di ultima generazione, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 ed una serie di sistemi di posizionamento globali.

Ricordiamo che l’arrivo di Samsung Galaxy Z Fold 7 e del Galaxy Flip 7 è previsto per metà 2025, mentre il Galaxy S25 Slim potrebbe debuttare già a maggio di quest’anno.