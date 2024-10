Huawei Mate XT: basta un'unghia per graffiare il display - VIDEO

La durata nel tempo degli smartphone pieghevoli, in termini di resistenza, è un obiettivo da non sottovalutare e con Huawei Mate XT, presentato di recente, il focus si intensifica per via del design trifold ed anche considerando un prezzo a dir poco stellare.

Il top di gamma di Huawei è stato messo alla prova dal celebre youtuber Zach Nelson nel suo test di resistenza, che ha rivelato interessanti particolari su questo innovativo modello.

Huawei Mate XT: bello, ma poco resistente

La confezione di Huawei Mate XT è piuttosto ricca: oltre allo smartphone, troviamo gli auricolari FreeBuds 5 ed un caricabatterie da auto.

Passando ora al test di resistenza, il display pieghevole in plastica di Huawei Mate XT si caratterizza per una risoluzione pari al 3K e per una frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Purtroppo, questo pannello dimostra una vulnerabilità tipica dei dispositivi pieghevoli: la tendenza a graffiarsi molto facilmente. Seguendo la scala di Mohs, il test evidenzia che sullo schermo di Huawei Mate XT emergono i primi graffi già dal livello 3 ed anche il trascinamento delle unghie può rovinarlo con estrema velocità. Un altro aspetto preoccupante è relativo alla fragilità dello stesso display: basta il contatto con la punta smussata di un coltello per provocare una crepa a “ragnatela”, segno di come questo modello richieda notevole attenzione nell’uso quotidiano.

Nonostante la criticità rilevata, Huawei Mate XT ha dimostrato un’inaspettata resistenza nei test di contatto con polvere e ghiaia, con un risultato sopra la media rispetto ad altri smartphone pieghevoli. Quando Nelson piega il dispositivo nella modalità “a libro”, simile a quella del Samsung Galaxy Z Fold 6, il display subisce danni significativi, pur mostrando un avviso per impedire piegature errate.

Un particolare interessante riguarda il sistema interno delle batterie: infatti, Huawei Mate XT è dotato di tre batterie separate, distribuite in ogni segmento del telefono, con una capacità complessiva di 5600 mAh, segno di un’attenzione particolare all’ottimizzazione energetica.